Σύζυγος παίκτη της Έφες κατήγγειλε μέσω των social media πως ένας οπαδός του Παναθηναϊκού έριξε μπύρα στο μωρό της μετά το τέλος του Game 2 στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα η Κέλι Γουίλις, σύζυγος του Ντέρεκ Γουίλις, με ανάρτησή της στο «X» έγραψε πως «Το να πετάς μπύρα σε μωρά επειδή έχασες ένα παιχνίδι είναι συμπεριφορά αγρίων. Είναι κυριολεκτικά 9 μηνών».

Throwing beer at babies because you lose a game is wild behavior

Στη συνέχεια βέβαια, με νέο «τιτίβισμα», η Κέλι Γουίλις ανέφερε ότι «δεν κρατάμε μίσος για κανέναν. Μας συμπεριφέρθηκαν καλά αυτή την εβδομάδα. Μόνο ένα μεμονωμένο περιστατικό από έναν οπαδό».

No hate to anyone. We were treated nicely this week. Just one unfortunate incident from one fan 🙏🏼