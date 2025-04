Μήτογλου και Γκραντ μας χάρισαν μια εντυπωσιακή φάση στο πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκός - Έφες.

Μήτογλου και Γκραντ συνεργάστηκαν άψογα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Έφες.

Στο Game 2 της σειράς, ο Γκραντ έκλεψε τη μπάλα, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και βρήκε ιδανικά τον Μήτογλου, με τον διεθνή φόργουορντ να ξεσηκώνει όλο το ΟΑΚΑ.

Η εντυπωσιακή συνεργασία Μήτογλου - Ναν:

Fast break? More like fast break-your-neck action. 👨‍✈️♠️



Grant took the ball like it was a misbehaving child in a store 🛒 and Mitoglou finished it off with a dunk that could have made a grown man cry! 💥😭 pic.twitter.com/oagnAoJVlo