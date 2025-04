Η... κατάρα του Παναθηναϊκού στα playoffs της EuroLeague συνεχίστηκε, καθώς οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να κάνουν το 2-0 με την Αναντολού Εφές να κάνει το break στο ΟΑΚΑ (76-79).

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, όπως φαίνεται δεν τα πάει καλά με τις... κατάρες και δεν έσπασε τη σημαντικότερη. Ποτέ στην ιστορία του το τριφύλλι δεν έχει να καταφέρει να βρεθεί μπροστά σε σειρά playoffs στη EuroLeague και το ίδιο επαναλήφθηκε και κόντρα στην Αναντολού Εφές στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι», από τότε που εφαρμόζεται το σύστημα best of five στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, δεν έχουν αντιμετωπίσει καμία σειρά με άνεση.

Η ιστορία ξεκινάει από όταν θεσπίστηκαν οι τρεις νίκες που οδηγούσαν στην πρόκριση στο Final Four, από τη σεζόν 2008-09 δηλαδή. Τότε ο Παναθηναϊκός μπήκε με το ...δεξί στο νέο φορμάτ προσπερνώντας το εμπόδιο της Σιένα (3-1), η οποία μπορεί να είχε καταφέρει να κάνει ένα break στην έδρα του στο Game 2, όμως το τριφύλλι οδηγήθηκε στον ευρωπαϊκό τίτλο.

Τη σεζόν 2010-11, που οι «πράσινοι» σήκωσαν και την κούπα στη σειρά με την Μπαρτσελόνα, οι Καταλανοί επικράτησαν στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους, όμως μετά ο Παναθηναϊκός έκανε τρεις σερί νίκες για να οδηγηθεί στο Final Four της Βαρκελώνης.

Την επόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός είχε την έδρα με το μέρος του και με 3-2 απέκλεισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που έκανε το break στο Game 2, από το Final Four της Κωνσταντινούπολης. Ξανά με την Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2012-13 οι Καταλανοί επικράτησαν στο πρώτο παιχνίδι, οι «πράσινοι» πήραν τα άλλα δυο, όμως έπειτα η Μπαρτσελόνα έκανε δική της την πρόκριση στο Game 5.

Την επόμενη χρονιά η ΤΣΣΚΑ με πλεονέκτημα έδρας έκανε το 2-0 στην έδρα της, ο Παναθηναϊκός απάντησε για το 2-2 και η σειρά χρειάστηκε πέμπτο παιχνίδι το οποίο «καθάρισε» η ρωσική ομάδα. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν έναν χρόνο μετά με την ΤΣΣΚΑ να κερδίζει και πάλι την πρόκριση σε τέσσερα παιχνίδια.

Η σεζόν 2015-16 ήταν λίγο πιο δύσκολη για τους «πράσινους» που βρέθηκαν απέναντι στην Μπασκόνια στα playoffs με τους Βάσκους να... σκουπίζουν τη σειρά και να κάνουν το 3-0.

Τη σεζόν 2016-17 οι «πράσινοι» αποκλείστηκαν από τη Φενέρμπαχτσε με 0-3 στη σειρά και την επόμενη κατάφεραν να κάνουν μόλις μία νίκη στο ΟΑΚΑ χωρίς όμως να προκριθούν κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης που πέρασε στο Final Four του Βελιγραδίου (1-3 στη σειρά).

Ξανά ο Παναθηναϊκός βρέθηκε αντιμέτωπος με τους Μαδριλένους όπου γνώρισε βαριά ήττα στη σειρά με «σκούπα» 0-3.

Πέρυσι, όλοι θυμούνται το break που έκανε η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Game 1 στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός είχε κάνει δικό του το πλεονέκτημα έδρας και φτάνουμε στη 12η σειρά με το νέο συστημα που το τριφύλλι βρίσκεται στα playoffs ξεκινώντας και πάλι με την «ψυχή» στο στόμα με το 1-1 κόντρα στην Εφές. Και τώρα όλα παίζονται στην Κωνσταντινούπολη...

*Υπενθυμίζουμε ότι τη σεζόν 2006-07 οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0 της Ντιναμό Μόσχας όταν τα playoffs κρίνονταν στις δύο νίκες.