Μετά τη συγκλονιστική του εμφάνιση, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αναδείχθηκε σε MVP των πρώτων παιχνιδιών των playoffs της EuroLeague.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε μυθική εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Εφές, υπογράφοντας το 1-0 των «πρασίνων» στη σειρά των playoffs.

Κάτι που οδήγησε στο να αναδειχθεί σε MVP της πρώτης ημέρας των playoffs. Ο Ισπανός φόργουορντ συγκέντρωσε 40 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερο από κάθε άλλον στα τέσσερα Game 1.

Ο Ισπανός φόργουορντ ήταν συγκλονιστικός απέναντι στην Εφές κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα (20π.), τα ριμπάουντ (16ριμπ.) και την αξιολόγηση (40 PIR)! Και όλα αυτά χωρίς λάθος στα 39:04 που έμεινε στο παρκέ!

Σημειωτέον, τα 16 ριμπάουντ και το 40 σύστημα αξιολόγησης αποτελούν ρεκόρ συλλόγου στα playoffs της EuroLeague!

Juancho Hernangomez is the MVP of Game 1 in the Playoffs 🚨



His career-high PIR of 40, the joint third highest PIR recorded by a player in modern playoff history, pushed Panathinaikos to a comeback win 💯



MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/AfM8aU6cpl