Φοβερός Όσμαν, τραγούδησε σύνθημα στα ελληνικά: «Στο Άμπου Ντάμπι θα 'ρθω, Πανάθα, για σένα» (vid)

O Tζέντι Όσμαν έκλεψε την παράσταση με σύνθημα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 στη σειρά με την Εφές και θα κληθεί να κάνει και τη δεύτερη νίκη του στο Game 2 του ΟΑΚΑ. Ο Τζέντι Όσμαν ήταν ένας από τους παίκτες που έδωσε σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Αταμάν σε άλλο ένα ματς.

Ο Τούρκος μίλησε στο «CLUB 1908» για τους πράσινους και το κομβικό κομμάτι της φετινής Euroleague, ενώ στο video που ανέβασε η ΚΑΕ στο twitter, τραγούδησε στα ελληνικά ένα γνωστό σύνθημα. Το «Στο Άμπου Ντάμπι θα 'ρθω, Πανάθα, για σένα, για να σηκώσουμε με τρέλα άλλο ένα»!

Δείτε το trailer της συνέντευξης το οποίο μπορείτε να δείτε στο «CLUB 1908».

𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄 #𝗧𝗵𝗲𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁𝗖𝗲𝗱𝗶 🎙️💚@cediosman gives a one-of-a-kind interview to CLUB 1908, talking about the Greek habits he’s picked up and the #PAO songs he likes the most!



Enjoy it, just like he enjoys his new favourite chant!



