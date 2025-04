Διπλές ήταν οι χαρές στις τάξεις της Φενέρμπαχτσε όσον αφορά τα βραβεία των καλύτερων της σεζόν στην Euroleague, με τους Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να «πληρώνουν» το... τίμημα με μια ιδιαίτερη «ιεροτελεστία».

«Back to back» βραβεία για τη Φενέρμπαχτσε! Όπως έγινε γνωστό ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της κανονικής περιόδου, έχοντας οδηγήσει τη Φενέρμπαχτσε στην 2η θέση της κατάταξης και στο αβαντάζ της έδρας ενόψει της σειράς των playoffs κόντρα στην Παρί.

Μόλις το πληροφορήθηκε ο Λιθουανός τεχνικός, αμέσως ακολούθησε το καθιερωμένο «φατούρο» από τους παίκτες της Φενέρ. Όμως έχει ο καιρός... γυρίσματα και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις το πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα! Όμως ήταν για καλό! Συγκεκριμένα συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της χρονιάς και ακολούθησε η ίδια... ιεροτελεστία της Φενέρ,

Δείτε τα σχετικά βίντεο

Το φατούρο στον Χέιζ Ντέιβις...

Here are the moments when @NIGEL_HAYES found out he was named ALL-25 EuroLeague First Team. 💛💙 #YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/CMR3buSWCY

...και το φατούρο στον Σάρας την προηγούμενη ημέρα

Here are the moments when our Head Coach Sarunas Jasikevicius found out he was named EuroLeague Coach of the Year. 💛💙#YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/mUxjOTEn9c