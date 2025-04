Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πήρε το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στην EuroLeague, μετά και την πορεία της Φενέρμπαχτσε στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι ο προπονητής της χρονιάς για την EuroLeague. Ο Λιθουανός κόουτς πήρε τη Φενέρμπαχτσε και την οδήγησε ως τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό, με ρεκόρ 23-11 και αναδείχθηκε ο κορυφαίος της σεζόν, παίρνοντας το βραβείο που φέρει το όνομα του Αλεκσάνταρ Γκομέλσκι.

Έγινε έτσι ο πρώτος Λιθουανός που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, ενώ οι κορυφές του δε σταματούν εκεί.

Αφού έγινε και ο πρώτος παίκτης που έχει κατακτήσει την EuroLeague και λίγα χρόνια αργότερα, από το πόστο του προπονητή αναδεικνύεται ο κορυφαίος της χρονιάς. Κερδίζοντας τη μάχη από τον Γιώργο Μπαρτζώκα που ακολούθησε σε ψήφους, ενώ στην τρίτη θέση ήρθαν οι Γκόρντον Χέρμπερτ και Τιάγκο Σπλίτερ.

Φυσικά ο στόχος της χρονιάς για τη Φενέρμπαχτσε είναι να φτάσει ως το φινάλε της διαδρομής. Μιας και από την αρχή της σεζόν έχει χτιστεί με φόντο τον τίτλο.

Κάτι που αποτελεί στοίχημα για τον Γιασικεβίτσιους, με τους Τούρκους να βρίσκουν προς το παρόν μπροστά τους την Παρί, στη μάχη των playoffs.

Sarunas Jasikevicius of Fenerbahce Beko Istanbul has been named the 2024–25 Aleksander Gomelskiy Coach of the Year, becoming the first Lithuanian to receive the award 🇱🇹🏆



Despite numerous injuries, he led Fenerbahce to a 23–11 record and second place in the regular season. 💪… pic.twitter.com/2yQIXUNfG0