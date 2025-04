Η Μπάγερν χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να επικρατήσει του Ερυθρού Αστέρα με 97-93 σε αυτό το ματς... θρίλερ και να έχει ακόμη μία ευκαιρία (κόντρα στη Ρεάλ) για να συναντήσει τον Ολυμπιακό στα playoffs.

Η Μπάγερν φιλοξένησε τον Ερυθρό Αστέρα για τα play-in της EuroLeague με την παράταση να είναι απαραίτητη για να βγει ο νικητής. Οι Βαυαροί επικράτησαν με 97-93 των Σέρβων για να έχουν ακόμη μία ευκαιρία παλεύοντας με τη Ρεάλ (ηττημένη κόντρα στην Παρί) για να βρεθούν στα playoffs κόντρα στον Ολυμπιακό.



Η Μπάγερν ξεκίνησε πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση βρίσκοντας στόχο από την περιφέρεια με τέσσερα απανωτά τρίποντα δια χειρός Έντουαρντς, Βάιλερ-Μπαμπ και Μπούκερ για το 12-7 των γηπεδούχων. Με τη βοήθεια του Φιλίπ Πετρούσεφ ο Ερυθρός Αστέρας έφερε το ματς στα ίσα (12-12, στο 5'). Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου έτρεξε ένα σερί 9 αναπάντητων πόντων για το 16-23 στο 8ο λεπτό. Τότε ο Γκόρντον Χέρμπερτ έριξε στο παρκέ τον Ιβάν Καρτσένκοβ, ο οποίος με πέντε σερί πόντους μείωσε τη διαφορά στο καλάθι (21-23, 10').

KHARCHENKOV sinks the Q1 buzzer! 🎯 Great pass by @ShabazzNapier 😮‍💨 #EveryGameMatters pic.twitter.com/MUlp5w9tJA

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Σαμπάζ Νέιπιερ έφερε το ματς σε ισορροπία (23-23) με τον Καρτσένκοβ να δικαιώνει ξανά τον προπονητή του βάζοντας μπροστά την Μπάγερν με 31-30 στο 13'. Οι Σέρβοι έτρεξαν άλλο ένα σερί 7 πόντων με αποκορύφωμα το τρίποντο του Κάνααν για το 31-37 με τον Γκιφάι να απαντάει στο 34-37 στο 16'. Ακολούθησαν άλλοι έξι σερί πόντοι του Ερυθρού Αστέρα με εκφραστή των Πετρούσεφ που τον κράτησαν στο +9 (34-43). Ο ίδιος έβαλε την ομάδα του μπροστά με διψήφιο προβάδισμα στο 19' (36-46) με τον Μπούκερ να μειώνει με buzzer beater τρίποντο στο 39-46.

Poetry in motion ft. Filip Petrusev ✨ It’s the @kkcrvenazvezda fans for me… pic.twitter.com/6FFkH4ov62

Μετά την ανάπαυλα, ο Πετρούσεφ το πήρε προσωπικά ξεχωρίζοντας για την ομάδα του για το 41-50. Τότε, η Μπάγερν με τον Έντουαρντς μείωσε στους 4 (46-50, στο 22'30'') με τους Πετρούσεβ και Βάιλερ-Μπαμπ να εκτελούν από την περιφέρεια για το 49-53. Οι Βαυαροί το πάλευαν μένοντας μία ανάσα πίσω στο σκορ (56-57, στο 26') και στη συνέχεια πάτησαν γκάζι με ένα σερί 7-0 για να περάσουν μπροστά (63-57). Ο Γκιφάι έγραψε με τρίποντο το 69-59 δίνοντας την πρώτη διψήφια διαφορά στη γερμανική ομάδα.

.@nickbabb12 HIGHLIGHT-ALERT



Nick Weiler-Babb with the shot made, 04/15/2025



All @EuroLeague games are LIVE on #MagentaSport.

#FCBB #WeBallTogether pic.twitter.com/Hxfa92nwCt