Ο Έντι Ταβάρες αναδείχθηκε MVP για Μάρτιο και Απρίλιο, αφού εντυπωσιάσε με τη Ρεάλ.

Η Ρέαλ είδε τον Έντι Ταβάρες να κάνει μεγάλα ματς το τελευταίο διάστημα. Ο πύργος των Ισπανών αναδείχθηκε για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, κάτι που ανακοίνωσε η Euroleague με ανάρτηση της.

Ο ψηλός της ομάδας του Λάσο ήταν... φόβος και τρόμος για τις αντίπαλες άμυνες και είχε 16.7 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 0.9 μπλοκ κατά μέσο όρο στα 7 ματς που έπαιξε στο διάστημα που μελετάμε.

Μάλιστα στα κρίσιμα βγήκε μπροστά και έδωσε την ευκαιρία στη Ρεάλ να παίξει στο play in με την Παρί και να διεκδικήσει το εισιτήριο για τα playoffs της διοργάνωσης.

O Βεζένκοβ πήρε το MVP για τον Ιανουάριο και ο Ναν για τον Φεβρουάριο.

Game winners and BIG Dunks 💪 @waltertavares22 finished the regular season on fire claiming MVP of the Month for March and April 🏆



‘MVP of the Month’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/0LdSnbqFE2