Ο Κέντρικ Ναν πανηγύρισε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα κάνοντας την κίνηση με τη χειροβομβίδα όπως ο Τζα Μοράντ και ο γκαρντ των Γκρίζλις έκανε repost το video με τον πανηγυρισμό του Αμερικανού σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού.

Ο Κέντρικ Ναν συνδύασε τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα με την ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ στη EuroLeague, κάτι που ουδείς άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού είχε καταφέρει στο παρελθόν.

Ο Αμερικανός σκόρερ τελείωσε τη σεζόν με 21.1 πόντους και παράλληλα ευστόχησε συνολικά σε 101 τρίποντα, επίδοση-ρεκόρ στην ιστορία της EuroLeague για την regular season.

Ο Ναν προκαλεί ντελίριο μεταξύ των φίλων του Παναθηναϊκού που σήκωσαν τη φανέλα του όταν η Πέγκυ Ζήνα τραγουδούσε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται το «Δεν θα πας πουθενά» ενώ ο Τζα Μοράντ έκανε repost το video με τη... χειροβομβίδα!

@JaMorant ayeee u see whats going on 😂😂💪🏿 https://t.co/AuW6MEwdmX