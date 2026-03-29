Παπαπέτρου για το ντέρμπι: «Tι θέλει ο Παναθηναϊκός, τι θέλει ο Ολυμπιακός»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ανέλυσε στο Gazz Floor by Novibet τα όσα περιμένει να δει στο ντέρμπι της Δευτέρας ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, στο πλαίσιο του Gazz Floor by Novibet, μίλησε για το ντέρμπι της Stoiximan GBL, το οποίο δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον μεν, αλλά παραμένει ένα ματς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό δε.

Μεταξύ άλλων, ο Ιωάννης Παπαπέτρου τόνισε πως το εν λόγω παιχνίδι αποτελεί μια... πρόβα για το τι θα δούμε στους τελικούς, ενώ ανέλυσε και τα όσα περιμένει από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Το σχόλιο του Ιωάννη Παπαπέτρου στο ντέρμπι:

«Δεν θα είναι σαν τον μικρό τελικό. Θα έχει πολύ ελληνικό στοιχείο και οι Έλληνες θα παίξουν με περισσότερο πάθος γιατί κανείς δεν θέλει να χάνει τέτοια παιχνίδια. Δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω ανάλυση για το μπασκετικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το καλό μομέντουμ του, να παίξει για πάνω από 20 λεπτά καλή άμυνα και ειδικά ομαδική άμυνα που θα του χρειαστεί απέναντι στον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Η ομαδική δουλειά και άμυνα είναι πιο σημαντική από την ατομική. Για τον Ολυμπιακό, μετά το Κύπελλο είναι και νίκη γοήτρου, αλλά είναι και μια πρόβα για το τι θα δούμε στους τελικούς. Ποιοι θα παίξουν, ποιοι θα είναι εκτός. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δούμε καλό μπάσκετ και να το απολαύσουν».