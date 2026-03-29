Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναίκό (30/3, 19:00), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει όλους τους παίκτες να βγάζουν κανονικά το πρόγραμμα.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την τελευταία του προπόνηση στο ΣΕΦ ενόψει του ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό (30/3, 19:00), με τους Ερυθρόλευκους να μην έχουν κανέναν «πονοκέφαλο» της τελευταίας στιγμής.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε όλους τους παίκτες να βγάζουν κανονικά το πρόγραμμα της Κυριακής (29/3), με άπαντες (που είναι δηλωμένοι) να είναι στην διάθεσή του για το ματς της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός μπόρεσε να δουλέψει αρκετά αυτή την εβδομάδα, καθώς η τελευταία του υποχρέωση ήταν την Τρίτη (24/3) απέναντι στη Βαλένθια, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο της εβδομάδας να είναι αφιερωμένο στις προπονήσεις.

Θυμίζουμε πως στο εν λόγω ματς ο Εβάν Φουρνιέ θα μείνει εκτός, μετά την τιμωρία του για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο, ενώ εκτός της 8άδας των ξένων είναι οι ΜακΚίσικ, Τζόσεφ και Φαλ.

Οι 7 διαθέσιμοι ξένοι του Ολυμπιακού είναι οι Νιλικίνα, Γουόρντ, Μόρις, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ.

Στο Gazz Floor by Novibet έγινε ειδική αναφορά στους ξένους του Ολυμπιακού και το ποιος αναμένεται να μείνει εκτός, με τον Χολ να είναι ο επικρατέστερος για να δει το ματς από την άκρη του πάγκου.