Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε ακόμη έναν πονοκέφαλο για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς αμφίβολος είναι και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Λίγες ώρες μετά τη νίκη επί της Μονακό και το 4/4 στα τέσσερα τελευταία ματς της Euroleague, ο Εργκίν Άταμαν είδε άλλο ένα πρόβλημα να προστίθεται λίγο πριν υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL (30/03, 19:00).

Εκτός της σημερινής (29/03) προπόνησης των πράσινων έμειναν ξανά οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ενώ στη λίστα των απουσιών προστέθηκε και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στην αριστερή γάμπα.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί από αύριο όπως έγινε γνωστό από την «πράσινη» ΚΑΕ.

Ο Ισπανός φόργουορντ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, την ώρα που ο Γκραντ έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού. Ο Ρογκαβόπουλος αντιμετωπίζει θλάση πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ ο Σαμοντούροβ ταλαιπωρείται από φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού.