Παναθηναϊκός: Αμφίβολος ο Χέιζ-Ντέιβις εν όψει Ολυμπιακού
Λίγες ώρες μετά τη νίκη επί της Μονακό και το 4/4 στα τέσσερα τελευταία ματς της Euroleague, ο Εργκίν Άταμαν είδε άλλο ένα πρόβλημα να προστίθεται λίγο πριν υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL (30/03, 19:00).
Εκτός της σημερινής (29/03) προπόνησης των πράσινων έμειναν ξανά οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ενώ στη λίστα των απουσιών προστέθηκε και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στην αριστερή γάμπα.
Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί από αύριο όπως έγινε γνωστό από την «πράσινη» ΚΑΕ.
Ο Ισπανός φόργουορντ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, την ώρα που ο Γκραντ έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού. Ο Ρογκαβόπουλος αντιμετωπίζει θλάση πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ ο Σαμοντούροβ ταλαιπωρείται από φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.