EuroLeague: Το πανόραμα των play in και των playoffs

Μετά και το τέλος της κανονικής περιόδου, συμπληρώθηκε οριστικά το ταμπλό των play in και των playoffs, με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει ήδη τον αντίπαλό του.

Μετά και το τέλος της 34ης αγωνιστικής, έχουμε πλέον την οριστική 10άδα της EuroLeague. Με τα πρώτα δύο ζευγάρια των playoffs να έχουν σχηματιστεί. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Εφές στο ζευγάρωμα του 3ου με τον 6ο, ενώ η Μονακό θα παίξει με πλεονέκτημα απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Από πλευράς του ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να περιμένει τη διαδικασία των play in, όπως αντίστοιχα και η Φενέρμπαχτσε. Οι Τούρκοι θα παίξουν με τον νικητή του παιχνιδιού Ρεάλ - Παρί.

Ο ηττημένος του ζευγαριού, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του παιχνιδιού Μπάγερν - Ερυθρός Αστέρας στην έδρα του. Και από αυτό το παιχνίδι θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού.

