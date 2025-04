Ναν στο Gazzetta: «Νιώθω ασταμάτητος, απλά είμαι ο εαυτός μου»

Λίγο μετά την επική του εμφάνιση στο Πριγκιπάτο, ο Κέντρικ Ναν μίλησε στο Gazzetta για την εμφάνισή του αλλά και την μεγάλη του θέληση να παραμείνει ο Παναθηναϊκός Πρωταθλητής Ευρώπης και μετά το τέλος της φετινής χρονιάς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Γιώργος Κούβαρης

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ο Κέντρικ Ναν πραγματοποίησε «διαστημική» εμφάνιση κόντρα στη Μονακό.

Πέτυχε 37 πόντους έχοντας αστοχήσει μόλις σε τρία σουτ εντός παιδιάς (14/17!!) και έχοντας μόλις τέσσερις βολές. Αν μη τι άλλο έδωσε μια μοναδική παράσταση χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό την πρόκριση και το αβαντάζ της έδρας στα playoffs της Euroleague.Ο Κέντρικ Ναν έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του και έστειλε παράλληλα και ένα δυνατό μήνυμα όσον αφορά τον MVP για της σεζόν 2024-25.

Λίγο μετά το τέλος του showtime που παρ΄δωσε στο Πριγκιπάτο, ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στο Gazzetta και ξεδίπλωσε το κουβάρι της μυθικής του εμφάνισης: «Ναι ήταν μια τρομερή νύχτα για εμένα. Ένιωθα μεν καυτός αλλά ήταν μια συλλογική προσπάθεια. Προετοιμαστήκαμε πολύ καλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι συμπαίκτες μου έκαναν πολύ καλή δουλειά και καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτή τη νίκη που την θέλαμε πολύ για το πλεονέκτημα της έδρας στα playoffs» ήταν τα πρώταο λόγια του Ναν ο οποίος ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν χρειαζόταν το νέο συμβόλαιο ώστε να αποδώσει τόσο καλά:

