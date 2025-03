Η Εφές πιστοποίησε ότι είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague επικρατώντας εντός έδρας της Μπασκόνια με σκορ 92-76.

Η Εφές υποδέχθηκε στην Κωνσταντινούπολη την Μπασκόνια με τους Τούρκους να επικρατούν με σκορ και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους στη Euroleague σε 17-14.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Βινσάντ Πουαριέ που πέτυχε 10 πόντους κάνοντας τη διαφορά για την Εφές.

Στον αντίποδα οι Βάσκοι, που υποχώρησαν στο 13-18 και αποχαιρέτησαν και μαθηματικά τις όποιες ελπίδες του για τα play in, ξεχώρισε ο Μάρκους Χάουαρντ που πέτυχε από την πλευρά του 15 πόντους.

Παράλληλα για την ομάδα του Λάσο, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ολοκλήρωσε το ματς με 10 πόντους και 2 ριμπάουντ, έχοντας θετική παρουσία στο παρκέ.

Εφές και Μπασκόνια αναμετρήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Euroleague. Από την μια η Εφές παρατάχθηκε κόντρα στους Βάσκους ως ως η πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης έχοντας τέσσερις σερί νίκες, ενώ από την άλλη η ομάδα του Πάμπλο Λάσο διεκδίκησε τις τελευταίες της ελπίδες για πλασάρισμα στις πρώτες δέκα θέσεις της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι ξεκίνησε αρκετά ισορροπημένο με τους φιλοξενούμενους να προβάλλουν σθεναρή αντίσταση, πριν η Εφές τρέξει ένα επιμέρους 8-0 σερί και με πρωταγωνιστή τον Μπουμπουά φτάσει να προηγείται μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά με σκορ 28-22.

Η Μπασκόνια παρότι είχε ρυθμό έδειχνε να της λείπει ο μεγάλος πρωταγωνιστής, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι οδηγούμενοι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με προβάδισμα 49-44.

Παρά την απογοητευτική εικόνα του Μονέκε, οι Βάσκοι βρήκαν λύσεις από τον Χάουαρντ, αλλά και από τον Ντιοπ και με μαζεμένους πόντους κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα με 52-49, τρέχοντας πλέον ένα δικό τους 8-0.

