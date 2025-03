Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ χάρισε μια όμορφη φάση κατά τη διάρκεια του Παναθηναϊκός - Άλμπα Βερολίνου, κλέβοντας τη μπάλα και φεύγοντας στον αιφνιδιασμό τον οποίο και ολοκλήρωσε με δυναμικό κάρφωμα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προηγείται της Άλμπα Βερολίνου στο ΟΑΚΑ με 46-35 στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague, μοιράζοντας ουκ ολίγες εντυπωσιακές φάσεις στο παρκέ.

Σε μια από αυτές, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν εξαιρετικός σε άμυνα και επίθεση. Ο Ισπανός φόργουορντ έκλεψε τη μπάλα και έφυγε στον αιφνιδιασμό τον οποίο και ολοκλήρωσε με δυναμικό κάρφωμα με τα δύο χέρια.

Dunk delivery, express shipping. 💀💨 @juanchiviris41 took the ball and disappeared like my paycheck on payday. 💸💨 pic.twitter.com/O44wZjmcTZ