GM Άλμπα Βερολίνου: «Χρησιμοποίησα τον Παναθηναϊκό ως παράδειγμα, εσείς πήρατε τα κλικ σας και εγώ το μίσος»

Ο Χιμάρ Οχέδα, GM της Άλμπα Βερολίνου, έδωσε διευκρινίσεις για τα όσα είπε και αφορούσαν τις χρονιές όπου η ομάδα του είχε τερματίσει πιο ψηλά στην κατάταξη από ότι ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζονται να υποδεχτεί το βράδυ της Παρασκευής (21/3, 21:15) την Άλμπα Βερολίνου για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Ο GM της γερμανική ομάδας, Χιμάρ Οχέδα, με αφορμή το συγκεκριμένο παιχνίδι, μίλησε σε podcast για το μέλλον της γερμανικής ομάδας στη διοργάνωση, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Αυτή είναι η 5η μας ή 6η μας χρονιά στην Euroleague. Και αν δεν κάνω λάθος τρεις χρονιές τερματίσαμε πιο πάνω από τον Παναθηναϊκό (σ.σ. 2021, 2022, 2023). Δεν άκουσα τότε να λένε "ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικός. Και ότι πρέπει να φύγει από την Euroleague"».

Αυτή η ατάκα του έγινε viral, ωστόσο ο ίδιος, με ανάρτησή του στο twitter θέλησε να διευκρινίσει τι εννοούσε, αναφέροντας μάλιστα ότι ήταν ένα απλό παράδειγμα.

«Όχι ακριβώς, απλώς επισημαίνω (σε ένα γερμανικό podcast) ότι μόνο η θέση δεν πρέπει να είναι παράγοντας αξιολόγησης ενός οργανισμού επειδή υπάρχουν σκαμπανεβάσματα σε αυτήν την επιχείρηση και χρησιμοποιώ τον Παναθηναϊκό ως παράδειγμα επειδή είναι οι πρωταθλητές. Όμως εσείς πήρατε τα κλικ σας και εγώ το μίσος».

Not really, I just make a point (in a German podcast) that only the position shouldn’t be a factor to evaluate an organization because there are ups & downs in this business, and use Pana as example because the are the Champions. But you got your clicks and I got the hate 👍🏻 https://t.co/ryVxsENp5C