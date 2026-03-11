Η ΑΕΚ επικράτησε της Τόφας με 96-88, την ώρα που στην Καρδίτσα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Άλμπα και ηττήθηκε με 71-76. Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία.

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις της η ΑΕΚ στο BCL, επικρατώντας της Τόφας στη «Sunel Arena» με 96-88.

Η Καρδίτσα, παρότι το πάλεψε δεν τα κατάφερε κόντρα στην Άλμπα στο κλειστό «Γιάννης Μπορούσης» και ηττήθηκε με 71-76

Πλέον η Ένωση για να συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη θέση θα πρέπει μέσα στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα να υπερασπιστεί τη διαφορά των οκτώ πόντων, που είχε επικρατήσει στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα (88-80).

Η 5η αγωνιστική (11/03)

Η Βαθμολογία

ΑΕΚ 5-0

Άλμπα Βερολίνου 4-1

Τόφας 1-4

Καρδίτσα 0-5

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 18/03)