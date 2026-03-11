Καρδίτσα - Άλμπα 71-76: Την κοίταξε στα μάτια, αλλά δεν ήταν αρκετό
Η Καρδίτσα κοίταξε στα μάτια την Άλμπα, την ζόρισε όσο δεν πάει, όμως στο τέλος δεν τα κατάφερε και γνώρισε την ήττα στην έδρα της με 71-76.
Στο 39' η Καρδίτσα ήταν μια ανάσα μακριά (71-72), όμως δεν μπόρεσε να κάνει το κάτι παραπάνω, γνωρίζοντας την ήττα.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Άλμπα ανέβηκε στο 4-1 και την επόμενη αγωνιστική θα παλέψει με την ΑΕΚ, προκειμένου να καλύψει το -8 του πρώτου αγώνα και να πάρει εκείνη την πρωτιά από τα χέρια της Ένωσης. Η Καρδίτσα από πλευράς της υποχώρησε στο 0-5, μη έχοντας νιώσει ακόμη τη χαρά της νίκης στην φάση των «16»
Γκρίσελ με 12 και Ρόμπερς με 10 ήταν οι διψήφιοι της Άλμπα, ενώ για την Καρδίτσα ο Ντέιμιεν Τζέφερσον είχε 14 πόντους και ο Μπράντον Τζέφερσον 13.
Καρδίτσα - Άλμα: Το ματς
Η Καρδίτσα ξεκίνησε άστοχα το παιχνίδι και η Άλμπα προηγήθηκε νωρίς με 7-2, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν με σερί 12-2 και πέρασαν μπροστά 15-9 με πρωταγωνιστή τον Μ. Τζέφερσον. Η γερμανική ομάδα μείωσε σε 19-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Άλμπα πήρε προβάδισμα 21-25, αλλά η Καρδίτσα απάντησε και έκλεισε το ημίχρονο μπροστά 40-35 με buzzer-beater του Μπ. Τζέφερσον.
Στην τρίτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν ξανά, όμως το ματς έμεινε αμφίρροπο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Άλμπα πήρε προβάδισμα 58-64 και κράτησε τον έλεγχο. Η Καρδίτσα δεν τα παράτησε και στο 39' μείωσε στον πόντο (71-72), όμως δεν κατάφερε κάτι περισσότερο, με το τέλος του αγώνα να βρίσκει τους φιλοξενούμενους νικητές (71-76).
Ο MVP...Ο Γρισέλ με 12 πόντους και 5/7 εντός παιδιάς.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Μπράντον Τζέφερσον με 13 πόντους και 5 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η Άλμπα είχε 43 ριμπάουντ, έναντι 31 της Καρδίτσας
Τα δεκάλεπτα: 19-18, 42-35, 58-54, 71-76
