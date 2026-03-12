ΑΕΚ: Με τον κόσμο της στο Βερολίνο

Για άλλη μία φορά ο Ντράγκαν Σάκοτα και οι παίκτες του θα έχουν τον κόσμο δίπλα τους στο παιχνίδι με την Άλμπα στο Βερολίνο.

Έπειτα από τη νίκη της επί της Τόφας στη Sunel Arena η ΑΕΚ έχει διατηρήσει το αήττητο (5/5) στην ευρωπαϊκή πορεία της στο Basketball Champions League. Οι «κιτρινόμαυροι» ουσιαστικά πηγαίνουν στο Βερολίνο για να παίξουν έναν τελικό πρωτιάς, με στόχο την «προστασία» του +8 του πρώτου αγώνα στη Sunel Arena, προκειμένου να πάρει το πλεονέκτημα της έδρας για τα playoffs του Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ θα έχει τον κόσμο της κοντά της σε άλλο ένα εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι, καθώς περίπου 400 άτομα (από το Βερολίνο, την Αγγλία, την Ελλάδα και άλλες χώρες) θα βρεθούν στις εξέδρες της Uber Arena το βράδυ της επόμενης Τετάρτης (18/3, 20:00), ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα.

Άλλωστε, ο κόσμος δεν έχει αφήσει πουθενά μόνη της την ομάδα και είναι πάντα δίπλα της σε όλες τις αναμετρήσεις. Βρέθηκαν και στην Τουρκία για τον αγώνα με την Τόφας, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL με την Καρδίτσα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης».

Μέχρι όμως να διεξαχθεί η αναμέτρηση με την Άλμπα στο στρατόπεδο της ΑΕΚ στρέφουν την προσοχή τους στον αγώνα πρωταθλήματος της προσεχούς Κυριακής (15/3, 16:00) με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens, για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Όπου θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν την καλή τους αγωνιστική κατάσταση απέναντι σ’ έναν πολύ δυνατό αντίπαλο.