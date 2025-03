Ο Φαμπιέν Κοζέρ... μπήκε στη ζώνη του λυκόφωτος κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου του Παρί - Αρμάνι Μιλάνο, σκοράροντας 15 πόντους σε διάστημα πέντε λεπτών, με αποκορύφωμα ένα αδιανόητο τρίποντο - προσευχή.

Η Παρί και η Αρμάνι Μιλάνο δίνουν μια σπουδαία μάχη στο Παρίσι για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Φαμπιέν Κοζέρ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής για λογαριασμό των Ιταλών.

Ο πολύπειρος Γάλλος γκαρντ μπήκε... στη ζώνη του λυκόφωτος κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, αφού ξαναέβαλε την Αρμάνι στο κόλπο της νίκης, σκοράροντας 15 πόντους σε διάστημα μόλις πέντε λεπτών!

Το αποκορύφωμα δε, ήρθε με το αδιανόητο τρίποντο που πέτυχε πετώντας τη μπάλα με το αριστερό χέρι και βλέποντας δύσκολα το καλάθι μπροστά σε δύο αντιπάλους στη λήξη του χρόνου επίθεσης.

Causeur sends up a prayer… and IT DROPS! 😳👀#MotorolaMagicMoments I @Moto I @OlimpiaMI1936 pic.twitter.com/auVWO02HzM