Το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι για μία ακόμη φορά τη φετινή σεζόν γεμάτο καθώς τα εισιτήρια για τον αγώνα της Euroleague με την Παρί (28/3) εξαντλήθηκαν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ότι η εντός έδρας αναμέτρηση της 32ης αγωνιστικής της Euroelague με αντίπαλο την Παρί (28/3, 21:15), λίγο πριν το τέλος της regular season, έγινε sold out.

Ο κόσμος του «τριφυλλιού» με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει να δείχνει την υποστήριξή του προς τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του, γεμίζοντας ξανά το ΟΑΚΑ.

𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧 🏠



We’re going to witness another #PAOFans’ masterpiece! 🙌☘️



Already counting down…



See you all there!



P.S. Never getting tired of announcing this 😎#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/P4NnuxSm2B