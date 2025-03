Μιλώντας στην κάμερα της EuroLeague, ο Σάσα Βεζένκοβ περιέγραψε το πώς έζησε το τρίποντο και φάουλ που πέτυχε απέναντι στον Ντίνο Μήτογλου και ξεσήκωσε το ΣΕΦ στο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων» με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR με 76-74 στο ΣΕΦ για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης 24 βαθμούς αξιολόγησης, σημειώνοντας 18 πόντους, 5/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/5 βολές, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Μπορεί να ευστόχησε σε ένα μόλις σουτ από τα 6.75μ. ο Βούλγαρος φόργουορντ αλλά πέτυχε αυτό που ξεσήκωσε πιο πολύ το ΣΕΦ αφού είχε κερδίσει και το φάουλ απέναντι στον Ντίνο Μήτογλου. Μιλώντας στην κάμερα της EuroLeague, ο Βεζένκοβ περιέγραψε το πώς βίωσε την συγκεκριμένη στιγμή. Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ήταν το πρώτο τρίποντο του παιχνιδιού, οπότε ήθελα να το προσπαθήσω. Ένιωθα καλά, οπότε το έβαλα και είμαι χαρούμενος. Είναι ένα play που δοκιμάζαμε στην προπόνηση. Η μπάλα πηγαίνει στο low post, πρώτο κόψιμο, μετά hand off και μετά η πάσα πίσω.

ΟΚ δεν ήμουν τόσο ανοιχτός, αλλά εγώ νόμιζα ότι είμαι. Στο τέλος μπήκε και όλα τα σουτ που μπαίνουν είναι καλά. Βέβαια έχασα όλα τα άλλα τέσσερα (σ.σ. τρίποντα), αλλά βρήκα ρυθμό και ένιωσα καλά. Πιο σημαντική είναι η νίκη»

