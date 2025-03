Αλλαγή στην ώρα του τζάμπολ του αγώνα Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας λόγω... της εθνικής ομάδας του ποδοσφαίρου.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague την επόμενη Πέμπτη (20/3), αλλά σε διαφορετική ώρα από την αρχική.

Συγκεκριμένα η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη στις 21:15, όμως λόγω του αγώνα Ελλάδα – Σκωτία στο Γ. Καραϊσκάκης για τα playoffs του Nations League το τζάμπολ του ματς μεταφέρθηκε στις 20:00

«Κοντά σε ένα ακόμα -διαδοχικό - sold out στη φετινή σεζόν. Τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα εξαντλούνται.

Ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει προς πώληση για το ματς της 30ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας (20/03, 20:00)!

Να υπενθυμίσουμε ότι η ώρα της αναμέτρησης έχει αλλάξει και το τζάμπολ θα γίνει στις 20:00 και όχι στις 21:15 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Η διάθεσή τους συνεχίζεται κανονικά μέσω του www.olympiacosbc.gr από το www.ticketmaster.gr, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, στο τηλέφωνο 2111996007».

🏀 Ελάχιστα εισιτήρια για το Ολυμπιακός - Ερυθρός

⏰Τζάμπολ στις 20:00!https://t.co/kn63WmWBpM



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η είσοδός των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του https://t.co/wfCKZemqHI Wallet.



In case foreign nationals are not able to complete the…