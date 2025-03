Η Euroleague μετρά αντίστροφα για ακόμα ένα ντέρμπι αιωνίων δίνοντας, μέσα από ανάρτηση της στα Social Media, άρωμα από το πρόσφατο παρελθόν των δύο ομάδων.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο ΣΕΦ την ερχόμενη Παρασκευή (14/3, 21:15) στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague, με στόχο την εδραίωση τους στις υψηλά πατώματα του βαθμολογικού πίνακα της διοργάνωσης.

Η Euroleague, έχοντας ήδη μπει στο κλίμα του μεγάλου αγώνα, μέσω ανάρτησης της στα Social Media επανέφερε στη μνήμη εικόνες από το πρόσφατο παρελθόν των δύο αντιπάλων, φωτογραφίζοντας τις φανέλες των απόλυτων θρύλων, Βασίλη Σπανούλη και Δημήτρη Διαμαντίδη κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης.

Η ανάρτηση της Euroelague

A big week ahead as focus shifts to the Greek Derby 🇬🇷



And we brought out some legendary jerseys 🤩



Check out the thread below for them all ⬇️ pic.twitter.com/C6z40AQP32