Οι Βινσέντ Πουαριέ της Εφές και Κάρσεν Έντουαρντς της Μπάγερν Μονάχου αναδείχθηκαν αμφότεροι MVP της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Έντουαρντς πρωταγωνίστησε στην εντός έδρας νίκη των Βαυαρών επί του Ερυθρού Αστέρα με 100-82 σκοράροντας 30 πόντους με 4/7 δίποντα, 6/10 τρίποντα και 4/5 βολές ενώ εμπλούτισε επίσης τη στατιστική του με 4 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 7 κερδισμένα φάουλ συγκεντρώνοντας τον εξαιρετικό αριθμό 29 στο σύστημα αξιολόγησης.

Τον ίδιο αριθμό συγκέντρωσε και ο Πουαριέ ο οποίος «έλαμψε» στην εντός έδρας νίκη της Εφές επί της Βίρτους με 89-68.

Ο Γάλλος σέντερ από την πλευρά του είχε 18 πόντους με 7/11 δίποντα και 4/5 βολές ενώ στην στατιστική του πρόσθεσε επίσης 13 ριμπάουντ, 1 μπλοκ, 1 κλέψιμο και 4 κερδισμένα φάουλ.

Την επόμενη εβδομάδα (14/3) Μπάγερν και Εφές κοντράρονται στο Μόναχο με τους δύο MVPs να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague.

These two took over their games Round 28🤯@Cboogie_3 & @viinze_17P are the CO-MVPs of the Round! 🔥



MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/zqK941JewP