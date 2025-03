Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης: Οι δραστηριότητες εκτός παρκέ και ο Ματίας Λεσόρ «δεσπόζουν» στην πράσινη παρακάμερα (vid)

Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από το ματς των «πράσινων» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Παναθηναϊκός υπέταξε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, φτάνοντας τις 18 νίκες και κάνοντας τεράστιο βήμα για μια θέση στην τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την «παρακάμερα» από το ματς κόντρα στη «Βασίλισσα» στην οποία την παράσταση έκλεψαν τόσο η αποθέωση του Ματίας Λεσόρ από τον κόσμο του τριφυλλιού, όσο και οι δραστηριότητες πέριξ του παρκέ του κλειστού του ΟΑΚΑ.

