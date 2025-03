Οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού κορυφώνονται τις επόμενες ημέρες και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φωταγωγήθηκε με κόκκινο χρώμα το βράδυ της Πέμπτης 6/3.

Ο Ολυμπιακός γιορτάζει τα 100 χρόνια και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε για τις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την Παρτίζαν (7/3, 21:15).

Στο μεταξύ, το φαληρικό στάδιο φωταγωγήθηκε με κόκκινο χρώμα το βράδυ της Πέμπτης 6/3.

«Και η αντίστροφη μέτρηση για τους εορτασμούς των 100 χρόνων του Ολυμπιακού ξεκινά», ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

And the Countdown to the Celebrations of the 100th Olympiacos Birthday Begins…! #Olympiacos100 #OlympiacosBC #OlympiacosFC #100xronia #Thrylos #Legend pic.twitter.com/VAHhbLp2Pl