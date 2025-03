Ναν, Όσμαν και Καλάθης πρωταγωνιστούν στις καλύτερες ασίστ του Φλεβάρη.

Εντυπωσιακές ασίστ απολαύσαμε τον Φλεβάρη στη Euroleague. Οι διοργανωτές έφτιαξαν το ΤΟP 10 και υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο. Ναν και Όσμαν εκπροσωπούν τον Παναθηναϊκό, ενώ στην δεκάδα βρίσκεται δύο φορές ο Νικ Καλάθης. Μάλιστα η μία εξ αυτών για alley oop με τον Παπαγιάννη στη Μονακό.

Δείτε τις 10 καλύτερες ασίστ του Φλεβάρη

Last month had some crazy dimes 💰



Check out the TOP 10 Assists From February!



'Top Plays of the Month' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/QZr4hod8lr