Η Βίρτους Μπολόνια θα παραταχθεί χωρίς τους Τόκο Σενγκέλια και Ακίλε Πολονάρα στην αποψινή (28/2, 21:00) αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (28/2, 21:30) τη Βίρτους στην Μπολόνια στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Ιταλοί δεν θα έχουν στη διάθεση τους για το ματς κόντρα στους «ερυθρόλευκους» το βαρύ τους πυροβολικό, Τόσο Σενγκέλια λόγω πυρετού, όπως επίσης και τον Ακίλε Πολονάρα λόγω υποτροπής στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο γόνατο.

Ο Σενγκέλια και φέτος είναι ο πρώτος σκόρερ των Ιταλών στη Euroleague σκοράροντας 16,5 πόντους ανά ματς, όπως επίσης και ο πρώτος ριμπαόυντερ της ομάδας μαζεύοντας 5,5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Αυτό σημαίνει πως οι 11 που θα παρατάξει στο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς είναι οι εξής:

La Virtus in campo così contro l’Olympiacos alle 20.00 👇🏼



Indisponibile Achille Polonara per i postumi di una contusione al ginocchio e Toko Shengelia per un attacco febbrile ❗️ pic.twitter.com/RChW4XbzpC