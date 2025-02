Τα εισιτήρια για το Final Four του Άμπου Ντάμπι εξαντλήθηκαν.

Για πρώτη φορά φέτος το Final Four θα φιλοξενηθεί εκτός Ευρώπης και συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι. Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα χτυπά στην Etihad Arena από 23-25 Μάη, με τις δύο ελληνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να φιλοδοξούν να βρεθούν στην τετράδα.

Η ζήτηση ήταν τεράστια και έτσι τα εισιτήρια για όλα τα ματς του Final Four εξαντλήθηκαν όπως ανακοίνωσε η Euroleague το απόγευμα της Τετάρτης (26/2). Έτσι οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως το Final Four του Άμπου Ντάμπι θα είναι sold out, με τον κόσμο να το αγκαλιάζει και να ανυπομονεί για τα παιχνίδια.

