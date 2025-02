Ο Αντρέας Ομπστ είναι ο ρέκορντμαν της Euroleague όσον αφορά τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σ' ένα ματς και δεν θα μπορούσε να μην ήταν η δική του... Magic Moment στη διοργάνωση.

Πριν από τρεις μήνες ο Γερμανός σουτέρ έμελλε να κάνει το απόλυτο ρεκόρ στην Euroleague ευστοχώντας 11 φορές έξω από τα 6.75 μέτρα στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα.

Η Μπάγερν Μονάχου είχε νικήσει με 100-78 και εκείνος είχε 34 πόντους με 11/16 τρίποντα! Όταν κλήθηκε να επιλέξει την «Mafic Moment» του, στάθηκε στη στιγμή που ευστοχούσε στο 11ο τρίποντο μπροστά στον Ντάριο Μπριθουέλα.

Το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ ήταν τα 10 εύστοχα τρίποντα, στα οποία είχαν ευστοχήσει οι Σέιν Λάρκιν (σ.σ. δύο φορές), Άντριου Γκάουντλοκ και Μάρκους Έρικσον.

.@Fruit_96 on his RECORD BREAKING 3 Point scoring night 🎯



11 threes in a single game 🔥 #MyMagicMoment I @motorolaDACH pic.twitter.com/OoAnjvVi7E