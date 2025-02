«Ο Ντένις Σμιθ αποχωρεί από τη Ρεάλ και επιστρέφει στο ΝΒΑ»

Ο Ντένις Σμιθ Jr. αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ώστε να επιστρέψει στο ΝΒΑ.

O Ντένις Σμιθ Jr. εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης τον περασμένο μήνα όμως αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από τη «Βασίλισσα» προκειμένου να επιστρέψει στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, ο Σμιθ αποχωρεί από τους Μαδριλένους και σκοπεύει να επιστρέψει αυτή τη σεζόν στο ΝΒΑ, ολοκληρώνοντας πρόωρα την παρουσία του στους Blancos.

O 27χρονος γκαρντ έγινε πικ στο νούμερο 9 του 2017 NBA Draft, μετρώντας 326 συμμετοχές στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη με 9.7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ σε 23.3 λεπτά κατά μέσο όρο.

Σε δύο συμμετοχές στη EuroLeague με τη Ρεάλ κόντρα στην Αναντολού Εφές και τη Φενέρμπαχτσε σημείωσε 4 πόντους και 1.5 ριμπάουντ στα 10:19 μ.ό. που έμεινε στο παρκέ.

Veteran guard Dennis Smith Jr. is leaving Real Madrid and intends to make a return to the NBA this season, league sources tell me. pic.twitter.com/8RS8wdd4Me