Με μια ανάρτηση στα social media ο άλλοτε φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Ντέρικ Γουίλιαμς... προκάλεσε την Βιλερμπάν να τον υπογράψει ώστε να αποδείξει ότι ακόμα καρφώνει.

Ο Ντέρικ Γουίλιαμς αποτέλεσε έναν εκ των πιο εντυπωσιακών παικτών της EuroLeague τα τελευταία χρόνια, μοιράζοντας ουκ ολίγες τρομερές φάσεις καρφωμάτων με τις φανέλες των Μπάγερν Μονάχου, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια, Μακάμπι Τελ Αβίβ και πιο πρόσφατα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Όντας free agent εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ο 33χρονος φόργουορντ ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας με την Βιλερμπάν να είναι αυτή που τον προσέγγισε προσφάτως όπως ο ίδιος αποκάλυψε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, ο Αμερικανός... προκάλεσε την γαλλική ομάδα να τον υπογράψει ώστε να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να καρφώσει εντυπωσιακά.

«Η Βιλερμπάν ήθελε να με υπογράψει. Οι άνθρωποι της ομάδας είπαν ότι έδειχνα σε εξαιρετική κατάσταση. Έπειτα με ρώτησαν αν μπορούν να με δουν να καρφώνω... Υπογράψτε με και θα καρφώσω», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Ντέρικ Γουίλιαμς στην ανάρτησή του.

Σε πέντε χρόνια στην EuroLeague από το 2018 έως το 2023, ο άλλοτε «πράσινος» μετρά κατά μέσο όρο 11 πόντους με 56.7% στα δίποντα, 36.2% στο τρίποντο, 73% στις βολές, 3.6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 11.4 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 25:11' και συνολικά 160 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 104 ως βασικός.

Asvel wanted to sign me

They said I looked great yall

.. then they said can we see you dunk ? Hmm.. Sign me and you will 😉