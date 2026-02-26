Ντουμπάι - Βιλερμπάν 96-85: Περίπατος

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Η Ντουμπάι έκανε πάρτι απέναντι στην Βιλερμπάν και χωρίς να ιδρώσει, πήρε τη νίκη με 96-85.

Περίπατο έκανε απέναντι στη Βιλερμπάν η Ντουμπάι, με την ομάδα από τα ΗΑΕ να επικρατεί άνετα με το επιβλητικό 96-85.

Η διαφορά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν στο τέλος η Ντουμπάι δεν κατέβαζε ταχύτητα, με τους γάλλους να μειώνουν στο τελικό -11, το οποίο μάλλον... τιμητικό ήταν για εκείνους.

Αυτό το αποτέλεσμα ανεβάζει την Ντουμπάι στο 15-14, με την Βιλερμπάν να υποχωρεί στο 7-22.

Ντουμπάι – Βιλερμπάν: Το ματς

Οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ μέχρι το 6’ (17-15), όμως κάπου εκεί η Ντουμπάι έκανε το ξέσπασμά της. Με ένα σερί 7-0 η ομάδα του Γκόλεματς ξέφυγε με 9, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 24-17. Η Ντουμπάι ανέβηκε στο +11, με την διαφορά να παγιώνεται σε διψήφιες τιμές και εν τέλει τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στο ημίχρονο με το σκορ στο 47-36.

 

Η διαφορά συνέχισε να ανεβαίνει, με την Ντουμπάι να φτάνει στο +17 στο 23’ (59-42) και να μην σταματά εκεί, κρατώντας τα ηνία μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (75-58). Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Ντουμπάι κατέβασε ταχύτητα, με την Βιλερμπάν να μειώνει στο τελικό 96-85.

  • O MVP: Ο Μακίνλεϊ Ράιτ ξεχώρισε για τους νικητές με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: 17 πόντους είχε ο Γκλιν Γουότσον για την Βιλερμπάν.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Ντουμπάι είχε 22 ασίστ για μόλις 7 λάθη, αλλά και 7 μπλοκ.
  • ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Βιλερμπάν είχε πανηγυρίσει τον πρώτο γύρο, επικρατώντας με 85-79.

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 47-36, 75-58, 96-85

Dubai Basketball

Head coach: Jurica Golemac
#PlayerMINPTS2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKPFPIR
2N. Dangubic10:2621/10/10/04000023
3D. Bacon27:37187/110/34/453110124
4A. Avramovic14:1462/20/22/31211016
5A. Abass17:5960/02/30/00000032
7K. Prepelic00:0000/00/00/00000000
10J. Anderson20:4600/00/20/01201321
13D. Musa26:22155/81/32/455010320
17M. Kabengele24:13165/72/30/122022315
25M. Wright IV25:46167/80/12/257101327
30F. Petrusev17:10114/80/03/361200018
34K. Kamenjas04:2321/10/00/01001121
51B. Caboclo11:0442/30/10/02000040
TEAM200:009634/495/1913/17352257724120

LDLC ASVEL Villeurbanne

Head coach: Pierric Poupet
#PlayerMINPTS2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKPFPIR
0P. Eboua14:4562/40/22/280010210
1Z. Seljaas05:1021/10/20/03002001
2A. Atamna12:4621/40/20/0100013-6
3S. Harrison22:38103/41/21/253000313
6B. Angola29:27152/81/48/954134214
8M. Ajinca20:1280/32/42/32001034
11E. Jackson00:0000/00/00/00000000
23D. Lighty26:5551/31/30/00300023
30G. Watson28:29170/25/52/234110122
32B. Vautier19:18134/100/05/850111311
94A. Traore20:2072/51/20/04101116
TEAM200:008516/4411/2620/26431531012085

     

