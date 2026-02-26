Περίπατο έκανε απέναντι στη Βιλερμπάν η Ντουμπάι, με την ομάδα από τα ΗΑΕ να επικρατεί άνετα με το επιβλητικό 96-85.
Η διαφορά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν στο τέλος η Ντουμπάι δεν κατέβαζε ταχύτητα, με τους γάλλους να μειώνουν στο τελικό -11, το οποίο μάλλον... τιμητικό ήταν για εκείνους.
Αυτό το αποτέλεσμα ανεβάζει την Ντουμπάι στο 15-14, με την Βιλερμπάν να υποχωρεί στο 7-22.
Ντουμπάι – Βιλερμπάν: Το ματς
Οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ μέχρι το 6’ (17-15), όμως κάπου εκεί η Ντουμπάι έκανε το ξέσπασμά της. Με ένα σερί 7-0 η ομάδα του Γκόλεματς ξέφυγε με 9, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 24-17. Η Ντουμπάι ανέβηκε στο +11, με την διαφορά να παγιώνεται σε διψήφιες τιμές και εν τέλει τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στο ημίχρονο με το σκορ στο 47-36.
Η διαφορά συνέχισε να ανεβαίνει, με την Ντουμπάι να φτάνει στο +17 στο 23’ (59-42) και να μην σταματά εκεί, κρατώντας τα ηνία μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (75-58). Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Ντουμπάι κατέβασε ταχύτητα, με την Βιλερμπάν να μειώνει στο τελικό 96-85.
- O MVP: Ο Μακίνλεϊ Ράιτ ξεχώρισε για τους νικητές με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: 17 πόντους είχε ο Γκλιν Γουότσον για την Βιλερμπάν.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Ντουμπάι είχε 22 ασίστ για μόλις 7 λάθη, αλλά και 7 μπλοκ.
- ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Βιλερμπάν είχε πανηγυρίσει τον πρώτο γύρο, επικρατώντας με 85-79.
Τα δεκάλεπτα: 24-17, 47-36, 75-58, 96-85
Dubai Basketball
|#
|Player
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|2
|N. Dangubic
|10:26
|2
|1/1
|0/1
|0/0
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|3
|D. Bacon
|27:37
|18
|7/11
|0/3
|4/4
|5
|3
|1
|1
|0
|1
|24
|4
|A. Avramovic
|14:14
|6
|2/2
|0/2
|2/3
|1
|2
|1
|1
|0
|1
|6
|5
|A. Abass
|17:59
|6
|0/0
|2/3
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|2
|7
|K. Prepelic
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|J. Anderson
|20:46
|0
|0/0
|0/2
|0/0
|1
|2
|0
|1
|3
|2
|1
|13
|D. Musa
|26:22
|15
|5/8
|1/3
|2/4
|5
|5
|0
|1
|0
|3
|20
|17
|M. Kabengele
|24:13
|16
|5/7
|2/3
|0/1
|2
|2
|0
|2
|2
|3
|15
|25
|M. Wright IV
|25:46
|16
|7/8
|0/1
|2/2
|5
|7
|1
|0
|1
|3
|27
|30
|F. Petrusev
|17:10
|11
|4/8
|0/0
|3/3
|6
|1
|2
|0
|0
|0
|18
|34
|K. Kamenjas
|04:23
|2
|1/1
|0/0
|0/0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|1
|51
|B. Caboclo
|11:04
|4
|2/3
|0/1
|0/0
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|TEAM
|200:00
|96
|34/49
|5/19
|13/17
|35
|22
|5
|7
|7
|24
|120
LDLC ASVEL Villeurbanne
|#
|Player
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|0
|P. Eboua
|14:45
|6
|2/4
|0/2
|2/2
|8
|0
|0
|1
|0
|2
|10
|1
|Z. Seljaas
|05:10
|2
|1/1
|0/2
|0/0
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|A. Atamna
|12:46
|2
|1/4
|0/2
|0/0
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|-6
|3
|S. Harrison
|22:38
|10
|3/4
|1/2
|1/2
|5
|3
|0
|0
|0
|3
|13
|6
|B. Angola
|29:27
|15
|2/8
|1/4
|8/9
|5
|4
|1
|3
|4
|2
|14
|8
|M. Ajinca
|20:12
|8
|0/3
|2/4
|2/3
|2
|0
|0
|1
|0
|3
|4
|11
|E. Jackson
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|D. Lighty
|26:55
|5
|1/3
|1/3
|0/0
|0
|3
|0
|0
|0
|2
|3
|30
|G. Watson
|28:29
|17
|0/2
|5/5
|2/2
|3
|4
|1
|1
|0
|1
|22
|32
|B. Vautier
|19:18
|13
|4/10
|0/0
|5/8
|5
|0
|1
|1
|1
|3
|11
|94
|A. Traore
|20:20
|7
|2/5
|1/2
|0/0
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|6
|TEAM
|200:00
|85
|16/44
|11/26
|20/26
|43
|15
|3
|10
|1
|20
|85
