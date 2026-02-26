Η Ντουμπάι έκανε πάρτι απέναντι στην Βιλερμπάν και χωρίς να ιδρώσει, πήρε τη νίκη με 96-85.

Περίπατο έκανε απέναντι στη Βιλερμπάν η Ντουμπάι, με την ομάδα από τα ΗΑΕ να επικρατεί άνετα με το επιβλητικό 96-85.

Η διαφορά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν στο τέλος η Ντουμπάι δεν κατέβαζε ταχύτητα, με τους γάλλους να μειώνουν στο τελικό -11, το οποίο μάλλον... τιμητικό ήταν για εκείνους.

Αυτό το αποτέλεσμα ανεβάζει την Ντουμπάι στο 15-14, με την Βιλερμπάν να υποχωρεί στο 7-22.

Ντουμπάι – Βιλερμπάν: Το ματς

Οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ μέχρι το 6’ (17-15), όμως κάπου εκεί η Ντουμπάι έκανε το ξέσπασμά της. Με ένα σερί 7-0 η ομάδα του Γκόλεματς ξέφυγε με 9, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 24-17. Η Ντουμπάι ανέβηκε στο +11, με την διαφορά να παγιώνεται σε διψήφιες τιμές και εν τέλει τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στο ημίχρονο με το σκορ στο 47-36.

Η διαφορά συνέχισε να ανεβαίνει, με την Ντουμπάι να φτάνει στο +17 στο 23’ (59-42) και να μην σταματά εκεί, κρατώντας τα ηνία μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (75-58). Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Ντουμπάι κατέβασε ταχύτητα, με την Βιλερμπάν να μειώνει στο τελικό 96-85.

O MVP: Ο Μακίνλεϊ Ράιτ ξεχώρισε για τους νικητές με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 47-36, 75-58, 96-85

Dubai Basketball Head coach: Jurica Golemac # Player MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL TO BLK PF PIR 2 N. Dangubic 10:26 2 1/1 0/1 0/0 4 0 0 0 0 2 3 3 D. Bacon 27:37 18 7/11 0/3 4/4 5 3 1 1 0 1 24 4 A. Avramovic 14:14 6 2/2 0/2 2/3 1 2 1 1 0 1 6 5 A. Abass 17:59 6 0/0 2/3 0/0 0 0 0 0 0 3 2 7 K. Prepelic 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 10 J. Anderson 20:46 0 0/0 0/2 0/0 1 2 0 1 3 2 1 13 D. Musa 26:22 15 5/8 1/3 2/4 5 5 0 1 0 3 20 17 M. Kabengele 24:13 16 5/7 2/3 0/1 2 2 0 2 2 3 15 25 M. Wright IV 25:46 16 7/8 0/1 2/2 5 7 1 0 1 3 27 30 F. Petrusev 17:10 11 4/8 0/0 3/3 6 1 2 0 0 0 18 34 K. Kamenjas 04:23 2 1/1 0/0 0/0 1 0 0 1 1 2 1 51 B. Caboclo 11:04 4 2/3 0/1 0/0 2 0 0 0 0 4 0 TEAM 200:00 96 34/49 5/19 13/17 35 22 5 7 7 24 120