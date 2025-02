Την τιμητική τους είχαν οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ασταμάτητος στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Αναντολού Εφές, έχοντας πετύχει τους 30 από τους συνολικά 36 πόντους του.

Μετά το τέλος του αγώνα γνώρισε την αποθέωση των συμπαικτών του στα αποδυτήρια της ομάδας φωνάζοντας όλοι «Afro-K», θέλοντας να σταθούν στην... αφάνα του Αμερικανού γκαρντ, η οποία (του) αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά γούρικη.

Λίγο αργότερα σειρά πήρε ο Κώστας Σλούκας για να αποθεωθεί και παράλληλα να αστειευτεί με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ φωνάζοντας «εννέα ασίστ».

Δείτε το βίντεο από το κλίμα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού

