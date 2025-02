Σπανούλης για ρεκόρ Μάικ Τζέιμς: «Είμαι πολύ περήφανος, τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή» (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την περηφάνια του για το μεγάλο ρεκόρ που έσπασε ο Μάικ Τζέιμς, στη νίκη της Μονακό επί της Μπασκόνια.

Ο Μάικ Τζέιμς κατάφερε να γράψει για μία ακόμη φορά ιστορία στην Euroleague αφού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της 25ης αγωνιστικής, στο ματς της Μονακό με αντίπαλο τη Μπασκόνια (92-85), έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που έσπασε το φράγμα των 5.000 πόντων.

Ο δεύτερος στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ και νυν προπονητής του, Βασίλης Σπανούλης, στις δηλώσεις του μίλησε για αυτό το μεγάλο επίτευγμα του Αμερικάνου γκαρντ, αναφέροντας συγκεκριμένα πως όλη η ομάδα από το Μόντε Κάρλο είναι περήφανη για εκείνον.

«Είμαι πολύ περήφανος για τον Μάικ. Όλη η ομάδα, όλος ο οργανισμός είναι περήφανος για αυτόν. Είναι ένας τρομερός παίκτης και είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Δούλεψε πολύ σκληρά, τίποτα δεν έρχεται εύκολα στη ζωή. Δούλεψε σκληρά για αυτό και τώρα που έφτασε σε αυτό το επίτευγμα ας πάρουμε περισσότερες νίκες.

