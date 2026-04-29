Οκόμπο: «Έχουμε ξανά χάσει πρώτο παιχνίδι στα Playoffs, δεν μπορούμε να πέσουμε»

Ο Έλι Οκόμπο πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει του Game 2 μεταξύ του Ολυμπιακού με τη Μονακό και τόνισε τι πρέπει να κάνει καλύτερα η ομάδα του στο δεύτερο παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό στο ΣΕΦ (30/04, 21:00 LIVE από το Gazzetta) για το Game 2 των play-offs, με τον Έλι Οκόμπο, να πραγματοποιεί δηλώσεις, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Μίλησε για το τι πρέπει να κάνει καλύτερα η ομάδα του, αναφέρθηκε στα χαμένα σουτ του πρώτου αγώνα, ενώ τόνισε πως έχουν ξαναβρεθεί στην ίδια κατάσταση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλι Οκόμπο:

Για το τι δεν πήγε καλά στο πρώτο ματς και τι πρέπει να κάνουν στο Game 2:

«Θα χρειαστούμε περισσότερη ενέργεια σίγουρα, αμυντικά να τους δυσκολέψουμε, να μην το κάνουμε εύκολο γι΄αυτούς από την αρχή. Επιθετικά πρέπει να βάλουμε σουτ. Είχαμε πολλά ελεύθερα σουτ που συνήθως μπαίνουν αλλά δεν τα βάλαμε χθες, είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχουμε τα ίδια ποσοστά. Να συνεχίσουμε με υψηλά επίπεδα ενέργειας, παίζουμε εκτός έδρας, θα έχουν τον κόσμο μαζί τους και πρέπει να το ματσάρουμε αυτό με την προσπάθειά μας».

Για το πώς αντιμετωπίζεις τα συνεχή παιχνίδια και τις μετακινήσεις: «Με το να πηγαίνεις για ύπνο νωρίς, να τρως καλά, να πίνεις νερό. Κάνουμε θεραπεία με τους φυσιοθεραπευτές, βλέπουμε βίντεο, θα κάνουμε μερικά σουτ σήμερα και θα είμαστε έτοιμοι για αύριο».

Για τον ρόλο της εμπειρίας της Μονακό: «Έχουμε ξανά χάσει πρώτο παιχνίδι στα Playoffs, δεν μπορούμε να πέσουμε, είναι μία σειρά και πρέπει να κερδίσουμε τρία παιχνίδια. Είναι 1-0, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα στο παρκέ και να το καταφέρουμε στο δεύτερο παιχνίδι. Επικεντρωνόμαστε στο επόμενο».