Η παρακάμερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός από το ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε με τον πλέον επεισοδιακό τρόπο να επικρατήσει στο τελευταίο δευτερόλεπτο επί της Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ με 91-90, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στη Eurolεague σε 15-10.

Η «πράσινη» ΚΑΕ κοινοποίησε στα Social Media της την παρακάμερα του αγώνα στην οποία πρωταγωνιστούν οι εορτασμοί για τα γενέθλια του Παναθηναϊκού, οι τρίποντες «βόμβες» του Κώστα Σλούκα και φυσικά ο κόσμος του «τριφυλλιού» ο οποίος βίωσε την απόλυτη εναλλαγή συναισθημάτων πριν τελικά ο Παναθηναϊκός φτάσει στην επικράτηση.

