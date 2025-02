Χωρίς τον Ντέβιν Μπούκερ για κάποιες εβδομάδες θα χρειαστεί να συνεχίσει η Μπάγερν Μονάχου.

Η Μπάγερν Μονάχου (14-10) διανύει μια άκρως θετική σεζόν στη φετινή Euroleague, κάτι που οφείλει σε μεγάλο βαθμό τόσο στον Κάρσεν Έντουαρντς, όσο και στον Ντέβιν Μπούκερ.

Ο 34χρονος σέντερ της ομάδας ωστόσο στον αγώνα της περασμένης Κυριακής (2/2) κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου, τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Μέσω νέας ανάρτησης της στα Social Media η ομάδα του Μονάχου ενημέρωσε πως ο αθλητικός ψηλός δεν υπέστη σοβαρή ζημιά, ωστόσο θα παραμείνει εκτός δράσης σίγουρα για κάποιες εβδομάδες.

No ligaments torn - @DevinBooker31 will only miss a couple of weeks of action after twisting his knee in our game against Berlin.

Get well soon, Book!



Get well soon, Book!#FCBB #WeBallTogether pic.twitter.com/CBX6Brbtkk