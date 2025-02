Η Ζάλγκιρις επικράτησε άνετα στην έδρα της επί της Άλμπα Βερολίνου με σκορ 73-53 και επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague μετά από τρεις αγωνιστικές.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Ίγκνας Μπραζντέικις που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, ενώ για την Άλμπα, η οποία υποχώρησε στο 4-21, ξεχώρισε ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ που πέτυχε αντίστοιχα 8 πόντους μαζεύοντας και 9 ριμπάουντ.

Η Ζάλγκιρις φιλοξένησε την Άλμπα Βερολίνου στο Κάουνας, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και με απόλυτη κυριαρχία στην άμυνα «έπνιξαν» την Άλμπα, επιτρέποντας της μόλις 22 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Από την πλευρά τους οι Λιθουανοί, απλά... χαϊδεύοντας το γκάζι πέτυχαν αντίστοιχα 37 πόντους και οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με προβάδισμα 15 πόντων.

