Δύο ιδιαίτερους καλεσμένους θα έχει η Euroleague για το pregame και το postgame του μεγάλου αγώνα μεταξύ Παρτίζαν και Ερυθρού Αστέρα για την 24η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Πριν πάρει την απόφαση να μετακομίσει από το Βελιγράδι στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο Ματίας Λεσόρ είχε αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με την Παρτίζαν.

Άλλωστε μέχρι και σήμερα, ο Γάλλος σέντερ μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την πρώην ομάδα του, έχοντας πολλούς καλούς φίλους εντός της ομάδας.

Ενόψει του μεγάλου ντέρμπι μεταξύ της Παρτίζαν και του Ερυθρού Αστέρα στην «Βelgrade Αrena» την ερχόμενη Παρασκευή (31/1, 21:30) η Euroleague ετοιμάζει το pregame με δύο ξεχωριστούς καλεσμένους και δη με την οικογένεια του Ματίας Λεσόρ.

Ο γιος του Ματσόν και η σύζυγός του Τρέισι θα αποτελέσουν μέλη του πάνελ της Euroleague, τόσο για το pregame του μεγάλου ντέρμπι, όσο και για το postgame.

