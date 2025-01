Buzzer-beater και μάλιστα νικητήρια έχουμε δει κατά κόρον στα χρονικά της EuroLeague, όμως υπάρχουν πέντε νικητήρια σουτ που μένουν στην ιστορία αφού μπήκαν από εκεί που δε το περίμενε κανείς.

Ο Τρέι Γιανγκ έκανε πάταγο πριν λίγες εβδομάδες στο NBA, ευστοχώντας από το κέντρο του γηπέδου της Γιούτα, «παγώνοντας» το κοινό των Τζαζ και χαρίζοντας τη νίκη στους Ατλάντα Χοκς με το 6ο πιο μακρινό νικητήριο σουτ στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου.

RAYFORD TRAE YOUNG FROM HALFCOURT FOR THE WIN pic.twitter.com/3LHB7xRjxH