Ο Τρέι Γιανγκ τρέλανε κόσμο για να χαρίσει τη νίκη στους Χοκς επί των Τζαζ.

Ματσάρα είδαμε μεταξύ Χοκς και Τζαζ, αλλά τελικά στο τέλος μίλησε ο ηγέτης των γερακιών. Όλα έδειχναν πως θα πάμε στην παράταση αλλά ο Τρέι Γιανγκ είπε να βάλει ένα από τα πιο τρελά σουτ της καριέρας του. Ο σταρ της Ατλάντα με ελάχιστο χρόνο στη διάθεση του το... μπουμπούνισε πίσω από το κέντρο at the buzzer και χάρισε τη νίκη στους Χοκς με 124-121. Τρελό σουτ ο Γιανγκ που είχε 24 με 20 ασίστ στο ματς.

RAYFORD TRAE YOUNG FROM HALFCOURT FOR THE WIN pic.twitter.com/3LHB7xRjxH