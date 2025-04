Οι οπαδοί της Σαουθάμπτον δεν πτοήθηκαν από τον... ντροπιαστικό υποβιβασμό και πανηγύρισαν την επιστροφή στην Championship.

Με όση προσμονή περίμεναν άπαντες στην Σαουθάμπτον το όνειρο της Premier League, μετά την άνοδο στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, άλλο τόσο θα θέλουν να ξεχάσουν την φετινή. Οι Άγιοι μετά την ήττα από την Τότεναμ στο Λονδίνο (3-1), υποβιβάστηκαν μαθηματικά στην Championship. Παράλληλα, κατέγραψαν ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.



Με ακόμη επτά αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος της σεζόν, η Σαουθάμπτον έγινε η πρώτη ομάδα που υποβιβάζεται μαθηματικά τόσο νωρίς, από την 31 αγωνιστική! Οι οπαδοί της ομάδας δεν άφησαν αυτό το καταστροφικό γεγονός να τους επηρεάσει και άρχισαν να... αυτοτρολάρονται πανηγυρίζοντας τον υποβιβασμό. Ετσι, μετά την ήττα από την Τότεναμ τραγουδούσαν «Championship ξανά ολέ,ολέ». Τους αξίζει το βραβείο... fairplay, αφού δεν έχασαν το κέφι τους παρά την άθλια σεζόν.

Southampton fans at Tottenham today knowing they’re relegated.



“Championship again ole ole”…



Fair play to them, it must’ve been a miserable season for them watching their side lose every single week! pic.twitter.com/Z2MRGAMerh