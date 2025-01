Ταβάρες: «Σκάστε και να είστε ειλικρινείς για κάποιες αποφάσεις»

Ο Έντι Ταβάρες απάντησε σε tweet, εκφράζοντας με έντονο τρόπο τη διαφωνία του σχετικά με μερικές αποφάσεις των διαιτητών στην αναμέτρηση της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε ένα τεράστιο «διπλό» στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, πετυχαίνοντας το 2/2 στη διπλή αγωνιστική για να συνεχίσει να βλέπει από την κορυφή της EuroLeague τις υπόλοιπες ομάδες. Με τον Έντι Ταβάρες όμως να έχει. όπως φαίνεται, τις δικές του ενστάσεις σχετικά με κάποιες αποφάσεις των διαιτητών.

Σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετή ένταση, με τον κόουτς Ματέο να δέχεται δύο τεχνικές και να φεύγει λίγο πριν το φινάλε από το παρκέ. Ο συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα, Γιώργος Μποζίκας μίλησε στην κάμερα της Nova μετά το τέλος της αναμέτρησης και τόνισε πως η Ρεάλ και οι παίκτες της ασκούν πίεση στη διαιτησία κάνοντας φλόπινγκ.

Το Basketnews παρέθεσε στο twitter τα λεγόμενά του, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Έντι Ταβάρες, ο οποίος σχολίασε κάτω από το συγκεκριμένο tweet. «Σκάστε και να είστε ειλικρινής σχετικά με κάποιες αποφάσεις» ήταν η απάντηση του Ταβάρες, ο οποίος επίσης είχε χρεωθεί με τεχνική ποινή στην αναμέτρηση μετά από διαμαρτυρίες για ένα φάουλ πάνω στον Μουστάφα Φαλ.

shut up and be honest about some decisions…