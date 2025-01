Ο Τσους Ματέο αποβλήθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα στο ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με ένα μεγάλο διπλό από την έδρα της Ρεάλ και εδραιώθηκε στην πρώτη θέση. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ο Τσοτς Ματέο αποβλήθηκε. Καθώς κατευθυνόταν για τα αποδυτήρια χαιρέτησε μεταξύ άλλων τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Σάσα Βεζένκοβ. Η κάμερα έπιασε και τον Σέρχιο Γιουλ να χειροκροτά ειρωνικά, όταν αποβλήθηκε ο προπονητής του.

A classy exit from Chus Mateo. 👏



Ejected late in the game, but makes sure to shake hands before heading off. 🏀🔥 pic.twitter.com/nQwemWyhfJ