Ντόντσιτς για τον θρίαμβο των Λέικερς: «Η ομάδα εμπνεύστηκε από τη νίκη της Ρεάλ επί της Μπαρτσελόνα»

Τα μαγικά του Λούκα Ντόντσιτς οδήγησαν τους Λέικερς σε μία πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στους Θάντερ, με τον Σλοβένο όμως να μην ξεχνάει τη Ρεάλ Μαδρίτης και το ισπανικό ντέρμπι.

Ο Λούκα Ντόντσιτς πρώτα... σκότωσε τους Θάντερ στην Οκλαχόμα και μετά είχε διάθεση για χιούμορ. Ο Σλοβένος σταρ δεν ξεχνάει τη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία συχνά πυκνά έχει αποδείξει ότι παρακολουθεί.

Λίγο πριν μπει στο παρκέ για το παιχνίδι με τους Θάντερ, οι Μαδριλένοι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού περνούσαν από την Καταλονία, απέναντι στην «αιώνια» αντίπαλο, Μπαρτσελόνα.

«Η ομάδα εμπνεύστηκε επειδή η Ρεάλ κέρδισε το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα» απάντησε με χιουμοριστικό τόνο ο Ντόντσιτς, όταν ρωτήθηκε πώς οι Λέικερς κατάφεραν να κυριαρχήσουν σε τέτοιο βαθμό κόντρα στους Θάντερ.

Για την ιστορία ο Ντόντσιτς ήταν κορυφαίος της αναμέτρησης με μία πολύ μεγάλη εμφάνιση, αφού σκόραρε 30 πόντους με 5/11 τρίποντα, μοίρασε 6 ασίστ και μέτρησε παράλληλα και 7 ριμπάουντ.

Luka Dončić: "Whole team was inspired because Real Madrid won El Clasico basketball today." 🤣🤣 pic.twitter.com/ePf7iBmF7a