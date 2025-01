Η Μονακό... ξεμπέρδεψε και με την Άλμπα επικρατώντας στο Βερολίνο με σκορ105-90, στο ντεμπούτο του Νικ Καλάθη στη φετινή Euroleague.

Η Μονακό «έβγαλε την υποχρέωση» επικρατώντας στην έδρα της Άλμπα Βερολίνου με σκορ 105-90, σε ματς για τη 19η αγωνιστική της Euroleague.

Στο 13-6 πλέον οι Μονεγάσκοι που είχαν σε καταπληκτικό βράδυ τον Μάικ Τζέιμς που τελείωσε το ματς με 23 πόντους.

Από ελληνικής πλευράς, με τέσσερις πόντους και τρία ριμπάουντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση ο Γιώργος Παπαγιάννης, ενώ ο Νικ Καλάθης στο φετινό του ντεμπούτο στη διοργάνωση μοίρασε επτά ασίστ, πήρε 2 ριμπάουντ, έκανε 2 κλεψίτατα, μοίρασε και ένα μπλοκ, παραμένοντας όμως άποντος.

GUESS WHO’S BACK? 😍🦅 Nick Calathes came back to EuroLeague stage after a long time with @ASMonaco_Basket ’s jersey! 🙂‍↕️🚀 pic.twitter.com/EsTUmnDAI7

Από την άλλη η Άλμπα υποχώρησε στο 3-16, παρά τη θετική εμφάνιση του Γιάννι Βέτζελ που τελείωσε το ματς με 17 πόντους.

Η Άλμπα υποδέχθηκε στο Βερολίνο τη Μονακό στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα του Πριγκιπάτου παρατάχθηκε πιο «ελληνική» από ποτέ, καθώς ο Νικ Καλάθης αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Μονακό στη φετινή Euroleague και μαζί με τους Παπαγιάννη και Σπανούλη συνέθεσε μια τριάδα που θύμισε... επίσημη αγαπημένη.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση, «βομβαρδίζοντας» το γερμανικό καλάθι, σκοράροντας 30 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και τον Στράζελ να βλέπει το καλάθι σαν... βαρέλι.

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν έδειξε να κατεβάζει ταχύτητα και με ακόμα 55 πόντους οδηγήθηκε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με προβάδισμα 20 πόντων (55-35).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Μονεγάσκοι εμφανίστηκαν πιο... χαλαροί, κάτι που αξιοποίησαν οι γηπεδούχοι και με ένα επιμέρους 32-14 στην τρίτη περίοδο κατάφεραν να ροκανίσουν κάπως τη διαφορά.

The King of Steals does it again! 👑



Nick Calathes celebrates his return with his 4️⃣5️⃣0️⃣th steal and counting! 🦅😤 pic.twitter.com/Xo6wSSWbdh